Zeugen sollen helfen, Unfall auf A1 aufzuklären

Am Sonntag kurz nach 17.20 Uhr hat sich auf der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Gossau, im Bürerstich, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber 20 Minuten sagt, waren die Einsatzkräfte noch bis Mitternacht im Einsatz.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere das Fahrverhalten des am Unfall beteiligten schwarzen, in Frankreich immatrikulierten Autos beobachten konnten.

Zwei Tote

Gemäss jetzigen Erkenntnisse der Kantonspolizei St. Gallen hatte ein Lenker (52) am Sonntagabend auf der A1 bei Oberbüren SG eine Panne und stellte deshalb sein Fahrzeug auf den Pannenstreifen. Beim Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Militärfahrzeug, das mittlerweile zivil eingelöst ist.

In der Folge prallte laut Schneider ein anderes Auto in das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen. Das Militärfahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Frauen starben beim Unfall, vier weitere Personen wurden verletzt. Die beiden Todesopfer befanden sich in dem in Frankreich immatrikulierten Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Drei der vier Verletzten befanden sich ebenfalls in diesem Auto.

Der vierte Verletzte ist der Lenker des Militärfahrzeugs, dieser wurde laut Schneider am wenigstens schwer verletzt.

Identität der Todesopfer

Die Identität der getöteten Personen ist noch nicht restlos geklärt. «Wir sind mit den französischen Behörden in Kontakt und werden informieren, sobald alles sauber abgeklärt ist», so Schneider.

Bereits im April war es zwischen Uzwil und Gossau zu einem schweren Unfall mit einem Toten gekommen. Ein Autofahrer hatte ebenfalls bei Oberbüren einen Pannenhelfer und den Fahrer eines Kleinbusses angefahren, die auf dem Pannenstreifen einen Reifenschaden beheben wollten. Der 24-jährige Pannenhelfer erlag später seinen schweren Verletzungen.

