Ziege fährt im Kofferraum von Kleinwagen mit

«Ich habe das Video gestern zugeschickt bekommen», erzählt ein Leser-Reporter am Montag gegenüber 20 Minuten. Er habe erst gedacht, dass etwas mit dem Auto nicht stimme. «Beim näherenHhinsehen wurde mir klar, dass im Auto eine Ziege drin ist», so der 24-jährige St. Galler. Er wisse, wer das Video aufgenommen hat, diese Person wolle aber anonym bleiben. Entstanden sei die Aufnahme am Sonntag in Gossau. Wie die Sache ausging, weiss der Leser-Reporter nicht.

Laut Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, ist das Mitführen einer Ziege im Auto so verboten. Der Lenker verstosse gegen mehrere Artikel des Tierschutzgesetzes. «Würde die Polizei ein solches Auto auf der Strasse antreffen, würde die Fahrt unterbrochen, eine Weiterfahrt untersagt und der Lenker bei der Staatsanwaltschaft verzeigt», so Krüsi.

(20M)