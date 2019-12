Wil wird von der SBB nicht länger übergangen

Die meisten Züge sollen künftig trotz Rückstand auf den Fahrplan in Wil halten. 2019 waren Züge wiederholt an Wil, Uzwil, Flawil und Gossau vorbeigefahren. «Wir Wiler sind offenbar keine Fahrgäste, sondern lästige Drittklasspassagiere, die gefälligst froh sein sollen, irgendwann doch noch mitfahren zu dürfen», ärgerte sich ein User in einer lokalen Facebook-Gruppe im Sommer über die Ereignisse. Der verärgerte Mann war damals von Zürich nach Wil unterwegs, als per Durchsage im Zug mitgeteult wurde, dass Passagiere nach Wil in Winterthur aussteigen sollen. Grund dafür war, dass der Zug eine Verspätung aufzuholen hatte und den Halt auslassen wollte.

Als Folge davon fanden Gespräche zwischen der SBB und einer Wiler Delegation statt. Bei den Treffen hätten Vertreter der SBB begründet, wieso der Verzicht auf die Halte in einigen Fällen «die zielführendste Lösung» gewesen sei, um den pünktlichen Verkehr und somit die Netzstabilität rasch wiederherzustellen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch.

Situation verbessert sich

Seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember habe sich die Situation verbessert. Mit einer geänderten Dispositionsvorgabe könne der IC5 neu bis zu 12 Minuten verspätet ab Zürich verkehren und seinen Fahrplan bis St. Gallen trotzdem beibehalten, heisst es. Mit dieser Massnahme hätten 2019 mehr als 60 Prozent der Fälle , in denen der Zug in Wil nicht anhielt, vermieden werden können.

