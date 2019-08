Zur «Behandlung» rieb er sich an den Patientinnen

Der Beschuldigte begann im November 2016 in einer Praxis in der Ostschweiz als Osteopath zu arbeiten. Dabei sollte er Verspannungen und Bewegungseinschränkungen seiner Patienten ertasten und versuchen, Muskeln und Gelenke wieder zu mobilisieren.

Der heute 38-Jährige behandelte bis März 2017 60 weibliche Patientinnen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn erhielt er die fristlose Kündigung, wie es in der Anklageschrift heisst. Die Praxis kontaktierte daraufhin alle seine Patientinnen, um zu erfahren, wer von ihnen von dem Mann sexuell angegangen, genötigt oder geschändet worden ist. Es kam heraus, dass es 29 sind. Mehrere Frauen erstatteten Anzeige und sind als Privatklägerinnen am Prozess beteiligt.

Wollte sogar Sex mit Patientin

Die betroffenen Patientinnen sind heute zwischen 22 und 81 Jahre alt. Sie wandten sich an den Osteopathen in der Hoffnung, er würde ihre teils chronischen Schmerzen lindern. Doch er nutzte die Situation offenbar schamlos aus. Wie es in der 25 Seiten langen Anklageschrift heisst, mussten sich seine Patientinnen nur in BH oder Leibchen und Slip bekleidet auf den Behandlungstisch legen.

Dann griff er ihnen laut Anklage während der Behandlung in den Intimbereich, an die Geschlechtsteile und an die Brüste. Darüberhinaus rieb er teilweise sein entblösstes Geschlechtsteil an Patientinnen. Eine Frau habe er sogar aufgefordert, sie solle sein Glied anfassen und ihn streicheln. Auch habe er gefragt, ob sie mit ihm Geschlechtsverkehr haben wolle. Als sie verneinte, habe er die Behandlung fortgesetzt, als sei nichts gewesen.

Situation ausgenutzt

Die Geschädigten waren laut Anklage widerstandsunfähig, da sie aufgrund von körperlichen Leiden im Bewegungsapparat eingeschränkt waren, teilweise durch die Behandlungen festgehalten oder auf die Liege gedrückt wurden. Hinzu komme, dass die Geschädigten in fast allen Fällen die Augen geschlossen hielten und sich in einem Entspannungszustand befanden. Die Anklage führt zudem an, dass die Patientinnen zu Beginn meist nicht richtig einschätzen konnten, was nun zur Behandlung gehört und was nicht. Darüberhinaus besteht normalerweise zwischen Arzt und Patient ein Vertrauensverhältnis. Das Unwissen und die Unsicherheit habe der Mann gezielt für sexuelle Handlungen ausgenutzt.

Nun muss sich der Beschuldigte am Mittwoch vor dem Kreisgericht Rheintal unter anderem wegen mehrfacher Schändung verantworten. Er ist geständig. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und im abgekürzten Verfahren statt. Der Urteilsvorschlag sieht eine

unbedingte Freiheitsstrafe von 40 Monaten vor. Hinzu kommen eine Busse und 10 Jahre Landesverweis sowie ein lebenslängliches Berufsverbot für die Schweiz. Auch Zahlungen an Opfer sind im Urteilsvorschlag vorgesehen.

Der Mann befindet sich derzeit im vorzeitigen Strafvollzug.

(taw)