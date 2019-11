Wolf reisst Schafe in Appenzell

Am vergangenen Sonntagmorgen wurde auf einer Weide in Appenzell im Gebiet Steigchopf ein gerissenes Schaf gefunden, wie das Bau- und Umweltdepartement Appenzell in einer Medienmitteilung vom Freitag schreibt. Der zuständige Wildhüter wurde aufgeboten und beurteilte die Situation vor Ort. Gestern Donnerstag, 21. November 2019, wurde im gleichen Gebiet wieder ein gerissenes Schaf gefunden, zwei weitere Schafe werden noch vermisst.

Rissspuren werden Wolf zugeordnet

Am Sonntagmorgen konnte der zuständige Wildhüter noch nicht sagen, auf welches Raubtier die Rissspuren zurückzuführen sind. Die Spuren des am Donnerstag gerissenen Schafs konnten aber deutlich einem Wolf zugeordnet werden. An beiden Kadavern wurden DNA-Proben entnommen und zur Artbestimmung eingeschickt. Diese Ergebnisse werden in einigen Wochen vorliegen.

Besitzer per SMS gewarnt

Da davon auszugehen ist, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet aufhält, haben das Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung die Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh per SMS über den Vorfall informiert. Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen.

(del)