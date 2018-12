Ehepaar stirbt bei Brand in Romanshorn

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Romanshorn konnten am Mittwochabend zwei Personen nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Kurz nach 20.30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Feldeggstrasse eine Rauchentwicklung. Sofort alarmierte er die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand, der im Bereich der Küche ausgebrochen war, löschen.

20 Bewohner evakuiert

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei leblose Körper vor. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Verstorbenen um den 80-jährigen Bewohner und seine 76-jährige Ehefrau.

Vorsorglich wurden rund 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Sie konnten allerdings bereits wieder in die Wohnung zurückkehren. Die Brandursache wird nun durch Ermittler geprüft.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau standen beim Einsatz rund 65 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Update folgt...

(fss)