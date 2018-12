Herdplatte löste Brand aus

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Brandursache nach dem Wohnungsbrand vom Mittwochabend in Romanshorn ermittelt, wie sie am Freitagabend mitteilte.



Gemäss den Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau gerieten durch die Hitzeabstrahlung einer eingeschalteten Herdplatte in der Nähe deponierte Gegenstände in Brand. Dadurch breitete sich das Feuer im Bereich der Küche aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung.

Während des Löscheinsatzes trafen Einsatzkräfte am Mittwochabend in der Wohnung auf zwei leblose Personen, trotz Reanimationsmassnahmen konnten die Notärzte nur noch ihren Tod feststellen. Die Todesursache wird in den nächsten Tagen durch das rechtsmedizinische Institut ermittelt.

Rauch aus Wohnung

Ein Bewohner hatte am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr die Notrufzentrale alarmiert, weil Rauch aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses drang. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, löschen.

20 Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Sie konnten aber kurze Zeit später in die Wohnungen zurückkehren.

Neben der Polizei standen die Feuerwehr Romanshorn mit 65 Einsatzkräften, zwei Notärzte und der Rettungsdienst sowie die Staatsanwaltschaft im Einsatz.



