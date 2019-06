Zwei Wanderer von Schneeloch verschluckt

Drei deutsche Wanderer unternahmen am Dienstagnachmittag rund um den Widderstein (A) eine Bergtour. Gegen 15 Uhr gerieten sie in der Nähe der Neuen Hochalphütte in ein grosses Schneefeld und suchten den tatsächlichen Verlauf des Wanderweges. Wie die Polizeidirektion Vorarlberg mitteilt, verunfallte dabei eine Wanderin. Sie rutschte mehrere Meter ab und verschwand in einem grossen Schneeloch.

Die beiden anderen Wanderer versuchten sofort, sie zu finden, und stiegen hinterher. Dabei rutschte einer der beiden ebenfalls auf dem Schnee aus und fiel in dasselbe Schneeloch. Der dritte Wanderer, der kein Handy dabeihatte, stieg leicht verletzt und im Schockzustand ins Tal und setzte von dort einen Notruf ab.

Schneedecke soll rund sechs Meter dick sein

Seit Dienstag, 15.30 Uhr, befinden sich rund 50 Bergretter aus Mittelberg, Riezlern und Warth sowie die Alpinpolizei Kleinwalsertal, der Notarzthubschrauber C8, der Polizeihubschrauber Libelle sowie drei Canyoning-Taucher samt Kanalkamera im Einsatz. Wie Horst Spitzhofer, Mediensprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg, auf Anfrage von FM1Today sagt, fehlt von den beiden Personen bislang jede Spur: «Am Dienstagabend wurde die Suche nach siebeneinhalb Stunden um 23 Uhr eingestellt und am Mittwochmorgen um 7 Uhr wieder aufgenommen.»

Der Einsatz gestalte sich aufgrund der Steilheit des Geländes und der massiven Schneemenge äusserst schwierig. Laut der Polizeidirektion soll die Schneedecke im Bereich des Schneelochs an die sechs Meter dick sein. Zudem verläuft direkt darunter ein Gebirgsbach, der derzeit sehr viel Wasser führt.

(juu)