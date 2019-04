Niemand weiss, ob er neben dem Mörder sitzt

Zwischen Gossau und Appenzell wird der neue Appenzeller Express eingeweiht. Dieses Ereignis wird von einem Mordfall überschattet. Das sagt zumindest das Drehbuch des neuen Krimis, der sich auf einer Fahrt in den Appenzeller Bahnen abspielt. «Das Angebot für Gruppen und Einzelpersonen, das die Stiftung Historische Appenzeller Bahnen zusammen mit Abenteuer-Zeitreisen Topaz ausgearbeitet hat, verspricht kriminelle Unterhaltung», teilt die Appenzeller Bahnen AG am Montag in einer Medienmitteilung mit.

Auf der Fahrt von Gossau nach Appenzell und zurück sollen die Amateur-Ermittler mit dem Kommissar den Fall lösen und den Mörder in den eigenen Reihen finden.

Während einem Dinner, können sich die Fahrgäste kennenlernen und mit den Ermittlungen beginnen. (Video: Appenzeller Bahnen AG)

Fahrgäste erhalten einen Rolle

Spannung soll bereits im Vorfeld herrschen: Diverse Personen aus der Gruppe erhalten eine Rolle und sollen sich auf ihren Charakter vorbereiten. Beim Einstieg in den Appenzeller Express weiss noch niemand, ob er neben dem Opfer oder vielleicht sogar neben dem Mörder sitzt. Auf der Fahrt nimmt die Geschichte ihren Lauf; während des Aufenthalts in Appenzell gibt es weitere Hinweise auf den Mörder. Wer besonders genau hingeschaut und -gehört hat, soll dem Mörder spätestens während der Rückfahrt auf die Spur kommen.

Die öffentlichen Krimidinner-Fahrten finden am 18. Mai 2019, 29. Juni 2019 sowie am 30. November 2019 jeweils von 17 bis etwa 22 Uhr statt. Für Gruppen zwischen 20 und 50 Personen kann das Angebot an einem beliebigen Datum

gebucht werden. Reservationen können online (www.appenzellerbahnen.ch/erlebnisse) oder telefonisch (071 354 50 60) erfolgen.

