«Als ‹Neger› wurde ich noch nie bezeichnet»

«Wie viele ‹Neger› brauchen wir in St. Gallen?», steht auf dem blauen Fasnachtswagen, der vor dem Umzug von Wangs am Samstag auf einem Gelände steht. Über dem Schriftzug sind Plakate von Kandidierenden der FDP für die Kantonsratswahlen vom 8. März. Daneben ist ein Kandidat nochmals auf einem grossen Plakat abgebildet. Es ist Nirosh Manoranjithan (28), dessen Eltern aus Sri Lanka stammen.

Bei bei der Fasnachtsgesellschaft Wangs kommt das gar nicht gut an. Sie fordern Walter Brandstetter, der den Wagen angemeldet hatte, auf, das Wort, welches einige bestimmt diskriminierend auffassen, unkenntlich zu machen. Ansonsten werde ihm die Teilnahme verweigert. Darauf wird das Wort mit Klebeband abgeklebt.

Doch viele haben mitbekommen, was unter dem Klebeband stand. Im Nachgang zum Umzug und erster medialer Berichterstattung klingelt das Telefon von Manoranjithan fast ununterbrochen. Er selbst war auch am Umzug, hatte aber damals nicht realisiert, was unter dem Klebeband stand. «Damit hätte ich auch nicht gerechnet», so Manoranjithan zu 20 Minuten. Dass er in einem Fasnachtssujet vorkommt, das schon. «Ich bin im Gemeinderat von Wangs. Dass lokale Politiker an der Fasnacht auf die Schippe genommen werden, ist ganz normal und auch in Ordnung», sagt der 28-Jährige, der selber ein Fasnachtsfan ist. «Ich nehme mir jeweils extra frei.»

Nie als «Neger» bezeichnet worden

Doch als «Neger» bezeichnet zu werden, das hätte er nicht erwartet. «Das passiert mir ehrlich gesagt zum ersten Mal.» Er lebe seit 28 Jahren in Wangs, ist in der Schweiz geboren. Seine Eltern stammen aus Sri Lanka. Manoranjithan suchte das Gespräch mit Walter Brandstetter. Doch das habe nichts gebracht.

Walter Brandstetter, der das Sujet kreiert hatte, fühlt sich missverstanden. «Das Motto des Wagens war Wahlen 2019/2020», sagt er zu 20 Minuten. Bei den Parlamentswahlen 2019 habe das Sarganserland keinen Nationalrat erhalten. «Weil die Parteien sich nicht mehr auf gemeinsame Kandidaten aus der Region einigen.» Früher hätte das Sarganserland sogar zwei Räte nach Bern geschickt. Im März sind Kantonsratswahlen, deshalb habe er das Sujet so gewählt. Der Spruch unter den FDP-Plakaten sei falsch verstanden worden. «Für mich ist ‹Neger› kein Schimpfwort.» Das sei so was wie ‹Tubel›, das man mal so dahersagt. Doch er habe vor dem Umzug aufgrund von Reaktionen gemerkt, dass der Spruch falsch verstanden werde. Deshalb habe er das Wort abgeklebt.

Stammt nicht aus Afrika

Obwohl das Wort am Umzug abgeklebt war, könnte das Sujet ein juristisches Nachspiel für Brandstetter haben. Die FDP und auch Manoranjithan überlegen sich, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat schon reagiert. Am Mittwoch wird Brandstetter polizeilich befragt. «Darauf wird der Staatsanwaltschaft Bericht erstattet», sagt Kapo St.Gallen-Sprecher Pascal Häderli. Diese entscheidet dann, ob ein Verfahren eröffnet wird.

Heute Nachmittag soll der Wagen am Umzug in Mels SG teilnehmen. Die Polizei werde den Wagen kontrollieren. Laut Brandstetter ist das nicht nötig. «Ich habe das Wort abgeschliffen.»





