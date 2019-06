Praktisch? Lenker direkt vor Garage verunfallt

Der 39-jährige Autofahrer war in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 3.20 Uhr auf der Rütistrasse in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe Einmündung Engelhölzlistrasse geriet sein Auto über den Fahrbahnrand hinaus.

In der Folge überquerte es zuerst einen angrenzenden Kiesplatz und prallte anschliessend in ein Ausstellungsfahrzeug einer Autogarage. Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde dieses zur Seite geschoben, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Das unfallverursachende Auto fuhr weiter entlang des Garagengebäudes und kam dann zum Stillstand.

Anschliessend versuchte der Autofahrer, seinen Wagen zu wenden. Dabei fuhr er rückwärts ins Schaufenster der Garage. Danach liess der Mann sein Auto stehen und verliess den Unfallort mit Hilfe einer herbeigerufenen Drittperson. Nach dem Eintreffen der Polizei kehrte er aber wieder an am Unfallort zurück.

Die ausgerückten Polizisten stellten fest, dass der 39-Jährige fahrunfähig war. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte bei ihm eine Blut- und Urinprobe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 45'000 Franken.

(mwa)