«Er schlug sie, dann geschah das Schlimmste»

Am Freitagmorgen ist in Yverdon-les-Bains VD ein 28-jähriger Mann auf der Polizeiwache erschienen. Er gestand, seine Freundin umgebracht zu haben. Die Polizei rückte unmittelbar danach zur Wohnung der Frau aus und fand dort deren Leiche. Sie hinterlässt drei Kinder.

Nachbarn sagen gegenüber «24heures», sie hätten in der Nacht zuvor, in der das Verbrechen stattgefunden hat, nichts Ungewöhnliches wahrgenommen. Keine Schüsse, keine Schreie oder Ähnliches. In den Nächten davor habe man allerdings laute Geräusche gehört. Das Opfer war mehrfach vom 28-jährigen Täter geschlagen worden, so viel sei bekannt.

«Ich sagte, sie soll ihn verlassen»

«Einmal ist sie zu mir gekommen, nachdem er sie geschlagen hat», sagt ein Nachbar gegenüber der Zeitung. «Ich habe ihr gesagt, dass sie ihn verlassen und anzeigen muss. Doch sie tat es nicht. Und dann geschah das Schlimmste.»

Das Opfer hatte drei Kinder. Die beiden 9-jährigen Zwillinge von einem ersten Vater, ein Junge von knapp drei Jahren von einem anderen Mann. Den neuen Freund beschreiben die Nachbarn als gross und sehr dünn. Er habe weder Arbeit gehabt, noch eigene Kinder. Man vermute, dass er unter psychischen Problemen leide. Auch wird ihm Drogenabhängigkeit nachgesagt.

Kinder in Sicherheit

Als es in der Nacht auf Freitag zu dem Tötungsdelikt kam, befanden sich die Zwillinge laut Bericht in der Obhut ihres Vaters. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses sorgten sich um den kleinen Jungen. Ob er wohl alles mit ansehen musste?

Die Polizei konnte beruhigen: Dem Kind gehe es gut und es sei in Sicherheit. In der Nachbarschaft hofft man, dass es künftig bei seinem Vater, der ein netter Mann sei, wohnen darf.

