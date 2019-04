«Es ist, als lebten wir in der Kanalisation»

«Wenn wir auf die Toilette müssen, gehen wir ins Café nebenan. Um zu duschen, zahlen wir Eintritt im Hallenbad», sagt Roger*, Bewohner eines Appartements an der Rue de la Corsaz in Montreux VD.

Vor einer Woche kam es in dem Mehrfamilienhaus, das ein gutes Dutzend Wohnungen umfasst, in den Abwasserrohren zu einer Verstopfung. In der Folge floss das abgestandene Wasser zurück und stieg aus dem Abfluss der Badewannen, Lavabos und Toiletten empor. Die Feuerwehr intervenierte sofort und saugte die überfluteten Böden ab, doch das Problem ist weitaus schwerwiegender.

Decke eingestürzt

Als das Wasser in einige Wände drang, brach ein Teil der Decke beim Eingang des Gebäudes zusammen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Wasserversorgung unterbrochen, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Begonnen wurde damit jedoch erst fünf Tage später.

In der Zwischenzeit mussten die Bewohner unter prekären Bedingungen leben. «Das Schlimmste war der Geruch! Als ob wir in der Kanalisation leben würden. Ausserdem hatten wir jedes Mal, wenn wir das Gebäude betreten, Angst, dass uns ein Stück Decke auf den Kopf fällt», erklärt Roger.

Besitzer hat Schulden

Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz. Die zuständige Verwaltung will sich jedoch nicht länger darum kümmern. Grund dafür ist, dass der Besitzer seit längerem bei der Verwaltung in der Kreide steht, wie ein Insider sagt.

Yann Décaillet, der vorgibt «Manager einiger Appartements» zu sein, sagt, dass aus seiner Sicht die Abwasserrohre als gemeinschaftlicher Besitz betrachtet werden sollten und es nicht an ihm liege, das Nötige zu unternehmen.

Problem noch nicht gelöst

Erst am Mittwochabend konnte die Kanalisation entstopft und das Wasser wieder zum Laufen gebracht werden. Doch Entwarnung gibt es nicht, denn die Rohre entsprechen nicht mehr dem Standard, wie das Sanitärunternehmen, das den Schaden behob, den Bewohnern mitteilte. Daher könnten jederzeit erneut Probleme auftauchen.

Doch damit nicht genug: Die Mieter erfuhren am Donnerstag, dass durch die Überschwemmungen der ganze Boden verrottet. «Unter dem Boden, in den Fliesen, überall ist Wasser.» Es wird daher viel Arbeit erfordern, um alles wiederherzustellen. «Mit anderen Worten: Wir sind noch nicht aus der Scheisse herausgekommen», sagt Roger ironisch.

*Name geändert

(kat)