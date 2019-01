«Als ich die Augen aufmachte, habe ich mir ins Gesicht gefasst. Ich schaute auf meine Hände. Sie waren voller Blut. Es war schrecklich. Die Mitarbeiter des Funplanet nahmen mich aus dem Kart, ohne auf die Ambulanz zu warten, und legten mich auf den Boden», erinnert sich Adelina (20) an den Unfall mit dem Kart. «Ich dachte, ich ersticke. Ich wollte meinen Helm abnehmen, aber sie liessen mich nicht. Ich war wie betäubt von den Schmerzen.»

Der 18. Juni 2013 veränderte Adelinas Leben schlagartig: Es war der letzte Schultag und die damals 15-Jährige besuchte mit ihrer Klasse das Freizeitzentrum «Funplanet» in Villeneuve VD. «Ich war noch nie Kart gefahren und hatte auch nicht sonderlich Lust darauf, doch meine beste Freundin hatte mich überredet», schildert Adelina der Zeitung «LeMatin». «Als Erstes fiel mir auf, dass mein Helm kein Visier hatte. Ich machte mir dann doch nichts daraus und setzte mich in den Kart. Wir hatten keinerlei Instruktionen vom Personal bekommen.»

Multiple Frakturen im Gesicht

Während der Fahrt verlor eine Schülerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Gefährt und prallte gegen die Schutzbarriere. «Ihr Kart hatte diese bereits teilweise angehoben. Ich wollte noch stoppen.» Laut Experten war Adelina mit einer geschätzten Durchschnittsgeschwindigkeit von 24,5 km/h unterwegs, als sie in die Schutzbarriere fuhr. Adelina klagt an: «Die Mitarbeiter von Funplanet stoppten das Rennen nicht. Sie räumten sogar den Unfallort vor Ankunft der Polizei. Zum Glück gibt es Videoüberwachung.»

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie durch die Barriere Adelinas Oberkörper und ihre Kopf nach hinten gerissen werden. «Im Krankenwagen sah ich mein entstelltes Gesicht in einem Spiegel und geriet in Panik», so Adelina. «Im Spital fragen sie mich, wie stark meine Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 sind und ich sagte 12.» Sie erlitt multiple Frakturen im Gesicht und musste fünfmal operiert werden.

Kartbahnbetreiber verklagt

Auch heute noch leidet Adelina unter den Folgen ihres schweren Unfalls. Sie träume oft schlecht, habe Kopf- und Rückenschmerzen und ihr Kiefer fühle sich komisch an. Ihr Gesicht sei nicht mehr das, was es einmal gewesen sei, doch sie müsse nun lernen damit zu leben.

Die Familie von Adelina hat Klage wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung gegen die Verantwortlichen des Funplanet eingereicht. Seit fünfeinhalb Jahren läuft die Untersuchung – viel zu lange aus Sicht der Familie. Das Bezirksgericht hat angeordnet, dass neue Ermittlungsmassnahmen spätestens Ende August 2019 abgeschlossen sein sollen.

Ein ähnlicher Unfall hat sich auch im Jahr 2012 auf der Kartbahn in Villeneuve ereignet. Eine junge Walliserin erlitt schwere Nackenverletzungen, deren Spuren bis heute noch sichtbar sind. Ihre Klage hat sie zurückgezogen, da unter den Parteien eine finanzielle Einigung vereinbart worden ist.

