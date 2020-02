«Plötzlich zerbrach das Glas in tausend Stücke»

Passagiere, die am Montagabend mit dem Zug zwischen Lausanne und Brig reisten, erlebten einen echten Schrecken: In einem der Waggons zersprang ein Fenster nach einem Knall. Wie ein Leser-Reporter gegenüber «20 Minutes» erzählt, gab es auf der Höhe von Clarens VD plötzlich einen Knall. «Dann zerbrach das Glas in tausend Stücke. Die Leute waren sehr verängstigt», so der Leser.

Es sei vor allem die äussere Glasscheibe beschädigt worden, sagt der Mann. Er hat eine Vermutung: «Ich denke, es war eine Kugel. Ich wüsste sonst nichts, was das hätte sein können.»

SBB geht von einer Straftat aus

Die Passagiere alarmierten sofort den Kontrolleur. Aus Sicherheitsgründen setzte dieser alle Reisende in einem anderen Waggon. Der Zug fuhr die gesamte Strecke weiter.

Die SBB bestätigt, dass der Interregio Richtung Sierre, der Lausanne um 17.50 Uhr verlassen hatte, während der Fahrt beschädigt und nun zur Reparatur in ein Wartungszentrum gebracht wurde. Der Grund für die geborstene Scheibe ist noch nicht bekannt. «Wir werden den Fall genau untersuchen, um den Ursprung dieser Sachbeschädigung zu bestimmen», erklärte SBB-Sprecher Frédéric Revaz.

Der Vorfall vom Montag erinnert an einen anderen, der sich im September 2018 ebenfalls zwischen Vevey und Montreux ereignete. Auch damals war ein Fenster kaputt gegangen. Die Passagiere glaubten in dem Moment, es sei auf den Zug geschossen worden. Später stellte sich heraus, dass Kinder Kieselsteine gegen den fahrenden Zug geworfen hatten.

(kle)