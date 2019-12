In der Rue de la Servette in Genf waren am Mittwoch kurz nach Mittag neun Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Ein Lieferwagen wollte einen Linienbus rechts überholen, der gerade von der Haltestelle in der Bahngleisunterführung weiterfahren wollte.

Es kam zu einem Zusammenstoss mit dem Lieferwagen. Aus noch unbekannten Gründen prallte der Bus darauf in mehrere Autos und einen Roller, die vor dem Rotlichtsignal warteten.

Überholmanöver endet in Massenkarambolage

Vom Unfall waren insgesamt neun Fahrzeuge und ein Fussgänger betroffen. Letzterer wurde ins Spital gebracht, wurde jedoch nicht ernsthaft verletzt. Auch bei den Fahrzeuginsassen kam es zu keinen schweren Verletzungen. Der Vorfall sorgte jedoch für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

