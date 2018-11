13-Jähriger schlägt Klassengspänli bewusstlos

Ein 13-Jähriger hat einen Klassenkameraden an einer Schule in der Stadt Neuenburg spitalreif geschlagen. Das Opfer verlor beim Angriff das Bewusstsein. Der Täter wurde von der Schule verwiesen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Montagmittag während der Schulstunde, wie die Neuenburger Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Das Opfer war am Dienstagabend immer noch im Spital. Die Jugendstaatsanwaltschaft und die Polizei haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Erziehungsdirektion des Kantons Neuenburg hielt in einer Mitteilung fest, es handle sich um einen «schwerwiegenden, seltenen und inakzeptablen Fall». An den Schulen werde man täglich an einem guten Klima für die Schülerinnen und Schüler weiterarbeiten.

(kat/sda)