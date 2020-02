Skifahrer (13) kollidiert mit Pfosten und stirbt

In Rougemont VD ist ein 13-Jähriger beim Skifahren mit einem Metallmasten neben der Skipiste kollidiert. Der Bub musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Dort ist er seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt.

Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

(woz)