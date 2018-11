4 Walliser sterben bei Helikopter-Absturz

Bei einem Unglück sind am Donnerstagabend in der Dominikanischen Republik fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie waren mit einem Helikopter von Río San Juan Richtung La Romana unterwegs, als das Kontrollzentrum den Kontakt zum Piloten verlor. Der Helikopter galt daraufhin als vermisst, bis er am Freitag in einem bewaldeten Gebiet nahe des Ziels gefunden wurde. Die vier Touristen an Bord und der Pilot kamen ums Leben, berichten lokale Medien.

Am Samstag gaben die Behörden schliesslich die Identitäten der Opfer bekannt: Bei den Touristen handle es sich um zwei Schweizer und zwei französische Staatsangehörige, berichten die lokalen Medien. Der Pilot war dominikanischer Staatsbürger.

Ein Opfer war bekannter Architekt

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) klärt ab, ob bei dem Unglück tatsächlich Schweizer Staatsangehörige ums Leben gekommen sind, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Man stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt.

Gemäss Le Nouvelliste handelt es sich bei allen Opfern um Einwohner von Crans-Montana. Das bestätigt der Gemeindepräsident David Bagnoud gegenüber dem Portal. Eines der Opfer sei der bekannte Architekt Jean-Pierre Emery. Seine Partnerin sei ebenfalls beim Absturz getötet worden. Bei den beiden Franzosen soll es sich um Grossvater und Enkel handeln.

Absturzursache wird untersucht

Auf Facebook drückten zahlreiche Organisationen und Nutzer ihre Bestürzung und ihr Bedauern aus. Wir haben einen wahren Freund verloren, einen unserer ersten Unterstützer, einen bedingungsloser Kunstliebhaber, schreibt etwa das Vision Art Festival. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihren Familien und Freunden, schrieb die Fondation OPALE in einem Post.

Weshalb der Helikopter abstürzte, ist derzeit noch unklar. Die Behörden haben eine Untersuchung angeordnet.

(vro)