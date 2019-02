Frau stellt McFlurry auf Parkplatz – 350 Fr Busse

Am 4. Januar war die 22-jährige Jessica mit ihrem Auto in Villeneuve VD unterwegs. Zusammen mit einem Bekannten stellte sie ihren Wagen auf einem Parkplatz ab, wo die beiden Zigaretten rauchten. Zuvor hatten sie beim McDonalds in Rennaz einen McFlurry gekauft. «Da ich diesen aber nicht gleichzeitig wie mein Handy und die Zigarette halten konnte, stellte ich ihn auf den Boden, damit dieser nicht schmolz», erzählt Jessica.

Als schliesslich eine Polizeipatrouille vorbei kam, sollte sie das teuer zu stehen kommen. Da der McFlurry auf dem Boden stand, glaubte der Polizist, Jessica habe diesen weggeworfen. Auf die Erklärung der jungen Frau, sie wolle das Glace später noch essen, sei er nicht eingegangen.

Busse höher als erwartet

«Mit wurde gesagt, dass ich mit einer Busse von 100 Franken rechnen muss», sagt Jessica. Umso überraschter war sie, als sie schliesslich eine Rechnung von 350 Franken erhielt. Das sei schon richtig so, sagt Dylan Karlen, Präsident der Polizeikommission. Für Einwohner der Gemeinde würden 100 Franken verrechnet, da diese Bürger bereits eine Abfallsteuer bezahlen. Für Einwohner anderer Gemeinden seien dies aber 300 Franken inklusive 50 Franken Verfahrenskosten.

Jessica habe nun zehn Tage Zeit, sich gegen die Busse zu wehren. Dann werde sich die Polizeikommission mit dem Fall auseinandersetzen. Dies hat die 22-Jährige am Dienstag getan und wartet nun auf Antwort.

(doz)