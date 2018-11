62-Jähriger stirbt nach Sturz von Klettersteig

In Saillon VS hat sich am Samstagnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Ein 62-jähriger Zürcher, der im Kanton Waadt wohnte, fiel aus bisher ungeklärten Gründen vom zweiten Teil des Klettersteigs «Farinetta» in die Salentze-Schlucht in Saillon.

Das Opfer wurde von der Air-Glaciers und dem Maison du Sauvetage FXB geborgen und nach Sitten geflogen, teilt die Walliser Kantonspolizei mit. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs eine Untersuchung eingeleitet.

(vro)