Schnee-Chaos legt Autobahn lahm

Heftige Schneefälle sorgen in der Westschweiz für ein Verkehrschaos. So ist beispielsweise ein Abschnitt der A12 zwischen Châtel-Saint-Denis und Vevey komplett gesperrt. Darüber informierte die Kantonspolizei Waadt via Facebook.

Auch auf der A9 zwischen Vevey und Lausanne ist aufgrund von Verkehrsüberlastung mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Ein Leser-Reporter berichtet: «Ich bin um 6.45 Uhr von meinem Haus im Wallis losgefahren. Um 9.30 Uhr bin ich knapp vor Vevey angekommen. Normalerweise brauche ich für diese Strecke 25 Minuten.»

Glatte Strassen auch in Bern

Auch im Kanton Bern herrschten auf den Strassen in der Nacht auf Dienstag prekäre Verhältnisse. Zwischen 18 Uhr am Montagabend und 9 Uhr am Dienstagmorgen kam es laut der «Berner Zeitung» zu 26 Unfällen. In den meisten Fällen entstand dabei nur Sachschaden, eine Autofahrerin verletzte sich jedoch leicht.

Die Frau war in der Nähe von Burgdorf am Ende eines Waldstücks auf einer schneebedeckten Strasse auf die Gegenfahrbahn geraten und mit ihrem Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Beide Lenkerinnen wurden im Spital untersucht.

(20 Minuten)