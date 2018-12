Betrunkener Lenker fährt drei Kinder an

Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr waren drei Schüler auf der Avenue de Figuiers in Lausanne unterwegs. Als sie über einen Zebrastreifen gingen, wurden sie von einem Auto erfasst. Ein Leser-Reporter berichtet: «Wir haben Schreie gehört und Kinder am Boden liegen sehen.»

Wie sich später herausstellte, war der Autofahrer zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Wie stark genau, teilte die Polizei nicht mit. Der Rettungsdienst kümmerte sich noch vor Ort um die Verletzten. Danach wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Eines der Kinder erlitt einen Knochenbruch, die beiden anderen kamen jedoch heil davon.

Der Lenker des Autos wurde nach dem Unfall auf den Polizeiposten gebracht. Die Strasse, an der sich das Unglück ereignete, blieb am Freitagmorgen während zwei Stunden gesperrt.

(doz)