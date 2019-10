Auto überschlägt sich mehrmals – Fahrer tot

Ein 53-jähriger Lenker fuhr am Samstagmorgen mit seinem Personenwagen auf einer Flurstrasse von St. German in Richtung Ausserberg (VS). Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, geriet das Fahrzeug aus noch nicht geklärten Gründen rechts über den Strassenrand, überschlug sich mehrmals im steilen Gelände und kam nach mehr als 20 Meter unterhalb der Strasse an zwei Bäumen zum Stillstand.

Beim Unfall zog sich der Fahrzeuglenker tödliche Verletzungen zu. Beim Opfer handelt es sich um einen 53-jährigen Mann mit Wohnsitz in der Region.

(rab)