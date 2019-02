Autofahrer landet auf Hausdach

Dieser Autofahrer hatte Glück! Am Samstagmorgen verlor der Lenker in Montreux VD in einem Quartier die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen fuhr aus unbekannten Gründen aufs Trottoir und durchbrach ein Geländer. Zum Stillstand kam das Auto erst auf dem Dach eines Hauses.



Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem feststeckenden Auto befreien. Die Bewohner des Hauses wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Es sei niemand verletzt worden, teilt die Waadtländer Kantonspolizei mit.

(bla)