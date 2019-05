Baum stürzt auf Auto und tötet Beifahrerin

Ein vom Wind umgewehter Baum ist am Montagnachmittag in Wallenried FR auf ein fahrendes Auto gestürzt und hat die Beifahrerin tödlich verletzt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Spital transportiert.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr auf der Strasse zwischen Courtepin Richtung Murten, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Gemäss den ersten Erkenntnisse war in einem Waldstück auf dem Gemeindegebiet von Wallenried ein Baum umgeweht worden. Er stürzte auf die Windschutzscheibe des Kleinwagens.

Durch den Aufprall wurde die 67-jährige Beifahrerin im Auto auf der Stelle getötet. Die um drei Jahre ältere Autofahrerin wurde schwer verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Aus Sicherheitsgründen wurde das betroffene Strassenstück bis auf unbestimmte Zeit für sämtlichen Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

