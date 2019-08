«Habe sofort an Genua gedacht»

Seit 17 Uhr ist die Autobahn A9 bei Montreux in beide Richtungen gesperrt. Grund ist ein Zusammenstoss eines Schwerlasters mit einer Brücke. Bilder eines Leser-Reporters zeigen die Spuren des Unfalls: Betonbrocken, die auf der Fahrbahn liegen. Er sagt: «Als ich an der Unfallstelle vorbeifuhr, habe ich sofort an Genua gedacht.»



Es besteht Einsturzgefahr

Ein Polizeisprecher bestätigt: «An dieser Stelle wurde ein Unfall mit einem Schwerlaster gemeldet. Aber wir haben im Moment nicht viel mehr Informationen.»

Aufgrund des Zustands der Brücke und der damit verbundenen Einsturzgefahr wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. «Im Moment ist es unmöglich zu sagen, wie lange. Aber angesichts der Situation kann das lange dauern», so die Polizei. Es ist mit Staus zu rechnen.

