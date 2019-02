Am Samstagnachmittag brach unter dem Dach eines Chalets in Verbier VS ein Feuer aus. Mehrere Leserreporter haben den Vorfall aus der Ferne beobachtet. Ein Video wurde aus der nahe gelegenen Gondelbahn aus aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte eine grössere Katastrophe verhindern. Nach Angaben der Walliser Kantonspolizei sind keine Personen verletzt worden. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Chalet steht mitten in Skiort in Flammen

#incendieverbier-15h20-Feu s’est déclaré sous les combles d’un chalet à Verbier, ch. des Vernes. PM et pompiers de Bagnes + Haut-Entremont et Pol cant VS s/ place. Aucun blessé. Cause indéterminée. Pol cant VS pic.twitter.com/z2HUdWclfx