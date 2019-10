Plötzlich stürzte ein Teil der Decke auf die Arbeiter

In der Vaudoise Arena in Prilly VD ist am Freitag gegen 10:30 Uhr eine Zwischendecke eingestürzt. Augenzeugen berichten 20 Minutes, dass Bauarbeiten im Bereich der neuen LHC-Eisbahn stattfanden, als plötzlich ein beachtlicher Teil der Decke einstürzte. Es handle sich um etwa 300 Quadratmeter Material, das herunterkam.

Bei dem Vorfall wurden drei Arbeiter leicht verletzt, wie die Waadtländer Polizei bestätigt. Ein grosses Sicherheitsaufgebot sei vor Ort. Der Grund für den Einsturz liegt noch nicht vor. Ein Arbeiter sei am Vorabend über die Decke gelaufen, was eine der vermuteten Ursachen für den Einsturz ist, wie Jean-Jacques Schilt, Präsident des Malley Sports Centre (CSM SA), zu «24 heures» sagt.

Neubau noch nicht fertiggestellt

Die Ermittlungen laufen. Die Eishalle, in der Ende September bereits erste Hockeyspiele stattfanden, ist noch nicht ganz fertiggestellt. Unklar ist, ob das Spiel des HC Lausanne gegen Ambri-Piotta am Samstag ausgetragen wird. Die Verantwortlichen zeigen sich jedoch optimistisch. Eine definitive Entscheidung soll am Ende des Tages getroffen werden.

Am 24. September wurde die neue Eishockeyhalle mit einer Partie Lausanne gegen Servette eingeweiht. In der Vaudoise Arena finden sich neben zwei Eisfeldern im Innenbereich, ein weiteres im Aussenbereich, ausserdem vier Schwimmbecken, sowie Fecht- und Tischtennishallen.





(kat)