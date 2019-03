Feuer zerstört Chalet – drei Menschen im Spital

Ein Feuer in einem Chalet in Villars-sur-Ollon VD hat am Sonntag laut der Polizei grossen Sachschaden angerichtet. Die zehn Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Drei Leichtverletzte wurden wegen starken Rauchs zur Untersuchung in ein Spital gebracht.

Das Feuer brach kurz vor 16 Uhr aus, wie ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte die Informationen mehrerer Medien. Der Brand zerstörte demnach das Dach des Gebäudes und beschädigte die Fassade. Das Haus ist unbewohnbar.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf benachbarte Gebäude ausbreiteten. Die Flammen waren rund eine Stunde nach Ausbruch unter Kontrolle. Die Brandursache ist unklar. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(chk/sda)