Frau rief Notfall fast 800-mal in zwei Tagen an

Telefonterror pur: Eine Frau hat die Zentralen des Universitätsspitals CHUV in Lausanne und der Psychiatrischen Klinik in Cery mehrmals für sich in Beschlag genommen. Selbst die Eingriffe der Polizei und der Justiz waren nutzlos.



Die von den Einrichtungen gemeldete Anzahl der Anrufe ist beeindruckend: Im August 2018 rief sie in zwei Tagen nicht weniger als 400-mal die psychiatrische Notfallzentrale an. An einem Tag im Februar 2019 kontaktierte sie in nur fünf Stunden 50-mal eine weitere Abteilung des CHUV, gleichzeitig rief sie 150-mal den psychiatrischen Notfalldienst an. Auch das CHUV hat mehrere Anrufwellen gezählt. Darunter fast 800 Anrufe, die am 1. und 2. Juni getätigt wurden.

Betreuung half nicht

Um zu verhindern, dass die Notrufleitungen wiederholt besetzt sind, reichte das CHUV im März Beschwerde ein. Daraufhin wurden Massnahmen ergriffen, um der Frau zu helfen. So konnte sie täglich mit Krankenschwestern, Ärzten, Ergotherapeuten, einem Physiotherapeuten, einem Sozialarbeiter und sogar einem Sporttrainer sprechen. Doch selbst durch diese Betreuung konnte die Frau nicht beruhigt werden.

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte daraufhin das Festnetz-Telefon und ihr Handy. Die Frau focht die Massnahme an, doch ihre Berufung wurde zurückgewiesen, denn psychiatrische Notfallzentralen haben nur eine Leitung. Diese könne nicht permanent von ein und derselben Person besetzt sein. Die Beschlagnahmung sei daher im öffentlichen Interesse verhältnismässig.

(qll)