Fünf Autos brennen mitten in der Nacht nieder

In der Nacht auf Donnerstag haben in Concise VD fünf Autos gebrannt. Ein Zeuge hörte gegen 3 Uhr mehrere Explosionen, dann sah er vom Fenster seiner Wohnung die Flammen. «Ich habe mich sofort angezogen und bin schnell dorthin gerannt, weil ich Angst hatte, dass das in einem Haus wäre», sagt der Mann zu 20 Minutes. Als er die Stelle erreichte, bemerkte er, dass das Feuer mehrere Autos verwüstete, die nebeneinander parkiert waren Autos. «Die Hecke nebenan begann ebenfalls zu brennen. Rundherum hat es Häuser und Gebäude», so der Zeuge.

Die Feuerwehr konnte wenig später das Feuer löschen. Verletzte gab es keine. Die Anwohner mussten auch nicht evakuiert werden, erklärte am Donnerstag Pascal Granado, Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei.

Mehrere Brände innert kürzester Zeit

Dies ist nicht das erste Mal, dass es in letzter Zeit im 950-Einwohner-Dorf Concise brennt. «Ich vermute, dass das absichtlich war», meint der Zeuge. Erst kürzlich sei in der Nähe ein verlassenes Haus niedergebrannt. Vor einem Monat brach in einem verlassenen Gebäude mitten in der Nacht ein Feuer aus.

Die Hintergründe des jüngsten Vorfalls sind noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, könne man noch nicht sagen.



