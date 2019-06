Am Schluss zündeten sie den Geldtransporter an

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Mont-sur-Lausanne VD ein Geldtransporter überfallen. Kurz nach Mitternacht zwangen Unbekannte mit Hilfe von mehreren Autos den Wagen einer Transportfirma zum Halten und drängten die Fahrer mit vorgehaltener Waffe aus der Fahrerkabine. Wie viele Räuber in den Überfall involviert waren, ist bislang noch unbekannt, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.

Während einige der Täter die Transporteuere weiterhin bedrohten, gelang es den anderen, die Türen des Transporters aufzubrechen, und einen Teil der Ladung an sich zu reissen. Anschliessend setzten sie das Fahrzeug in Brand, um allfällige Spuren zu vernichten.

Täter auf freiem Fuss

Bereits vor einem Jahr war es an demselben Ort zu einem ähnlichen Überfall gekommen. Auch damals waren die Fahrer eines Geldtransporters mit Waffen bedroht und das Fahrzeug anschliessend verbrannt worden.

Noch sind die Täter auf freiem Fuss. Die Transporteure sind grösstenteils ohne Verletzungen davongekommen und werden psychologisch betreut. Nur einer von ihnen hat eine leichte Kopfverletzung davongetragen. Eine Fahndung der Ermittler läuft. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen dazu haben, sich zu melden. Die Täter seien wahrscheinlich in einem grossen, hellen Fahrzeug unterwegs.

