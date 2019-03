Genfer Muslime fordern besseren Schutz

Verschiedene muslimische Organisationen in Genf verlangen nach dem Attentat von Christchurch ein Gesetz gegen Islamophobie und für besseren Schutz ihrer kulturellen und religiösen Einrichtungen.

Gegen 200 Personen beteiligten sich an einer Veranstaltung auf der Place des Nations, die von einem Kollektiv aus Genfer und internationalen Organisationen ausgerichtet wurde. 50 Teppiche, für jedes Opfer von Christchurch einer, waren ausgelegt. Auf Banderolen waren Slogans zu lesen wie «Stopp der Islamophobie» oder «Gemeinsam gegen die extreme Rechte».

Kritik an Medien

Für das Massaker machte Hani Ramadan, Direktor des Islamzentrums in Genf, die extreme Rechte und auch die Medien verantwortlich. Diese hätten den Attentäter mit ihren ständigen Erörterungen etwa über verhüllte Frauen inspiriert.

Auch den sozialen Medien sei es nicht gelungen, die Live-Videos des Attentäters zu unterbinden. Dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS sowie der Zeitung «Tribune de Genève» wurde von einem Organisatoren der Veranstaltung vorgeworfen, sie hätten dem Blutbad und seinen Hintergründen nicht den nötigen Platz eingeräumt. Die Genfer Behörden schliesslich hätten die Tat nicht verurteilt.

Moving memorial on Place des Nations Geneva tonight for those murdered in the mosques in NZ. 50 prayer rugs laid out for each victim. pic.twitter.com/qCW0AKrBTO