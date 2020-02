Hacker shoppen mit geklauten Cumulus-Bons

«Ich weiss genau, dass ich an diesem Tag nicht im Kanton Bern war», sagt ein Leser aus dem Kanton Freiburg zu 20 Minutes. Trotzdem wurde dort ein Einkauf über 125 Franken getätigt: «Dafür wurden meine digitalen Cumulus-Bons gebraucht.» Neben dem Postversand können Cumulus-Bons auch per Mail geschickt oder in der Migros-App eingesehen werden.

Der Leser sagt, er habe den Betrug erst bemerkt, als er in seinem Migros-Konto die Quittung gesehen habe. Wie die Bons gestohlen werden konnten, weiss er nicht.

Migros-Sprecher Tristan Cerf sagt, die Migros-Systeme seien angemessen gesichert. Es habe kein Datenleck gegeben. Dennoch sei eine interne Untersuchung im Gang. Kunden würden den Detailhändler sporadisch kontaktieren, um ähnliche Fälle zu melden.

Haben Sie etwas Ähnliches erlebt mit Ihrem Cumulus-Konto? Erzählen Sie uns davon!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Erhöhte Sicherheit

Cerf vermutet, dass der Leser Opfer eines Hacking- oder Phishing-Angriffs wurde und so Dritte Zugriff auf sein Konto hatten. Dieser sagt dagegen: «Ich wurde nirgends gehackt und mein Passwort ist sicher.» Dennoch habe er von der Migros eine Entschädigung erhalten.

Zudem will die Migros bald die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Aktivierung der Cumulus-Bons einführen, um die Sicherheit zu erhöhen, wie Cerf sagt. Das kann etwa durch einen Code geschehen, den man jeweils beim Login auf sein Handy geschickt bekommt. Diesen braucht man dann, um auf sein Konto zugreifen zu können.



(nk)