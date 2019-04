Führerloser Van kracht in Schuleingang

Am vergangenen Freitag hat auf dem Hof der Sekundarschule von Chailly (Montreux) ein Lieferwagen geparkt. Aus noch unbekannten Gründen setzte sich das parkierte Fahrzeug in Bewegung und krachte in einen der Schuleingänge.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es traten jedoch verschiedene Flüssigkeiten aus dem Motor aus, wodurch der Boden und das Wasser in der Kanalisation verschmutzt wurden. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr mussten ausrücken, um den Schaden zu beheben.

