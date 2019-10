Holzplatten fallen auf Lehrling (19) - tot

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 19-jähriger Lehrling während der Arbeit in einer Schreinerei in Grancy im Kanton Waadt tödlich verletzt. Wie die Kantonspolizei mitteilte, sei der junge Schweizer von schweren Holzplatten getroffen worden.

Die Rettungsdienst wurde gegen 7.30 Uhr alarmiert. Ein Schreinerlehrling sei schwer verletzt worden, nachdem an eine Wand gelehnte Holzplatten in der Schreinerei auf den jungen Mann gefallen waren. Als die Sanitäter ankamen, konnten sie nur den Tod des Lehrlings feststellen.

Der Staatsanwalt leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein.



(kle)