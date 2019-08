In Genf wollen alle vor dem 1. August entbinden

Wer in Genf im Sommer ein Kind zur Welt bringt, hofft meist darauf, dass dies noch vor dem 1. August geschieht. Grund dafür ist, dass der 1. August der Stichtag ist, an dem entschieden wird, ob ein Kind noch im selben Jahr in die Krippe kommt oder erst im folgenden, schreibt die «Tribune de Genève».

Umfrage Würdest du aus diesem Grund auch die Geburt früher einleiten wollen? Auf jeden Fall, mir wäre das wichtig.

Ich würde mich danach erkundigen, würde dann aber den Rat des Arztes befolgen.

Nein, das wäre ein zu grosser Eingriff in die Natur.

Ein junge Mutter musste am eigenen Leib erfahren, wie strikt diese Regelung durchgesetzt wird. Sie brachte ihren Sohn am 11. August zur Welt. Da sie sich schon vorher der Konsequenzen bewusst gewesen war, hatte sie ihren Arzt gefragt, ob es nicht möglich sei, die Geburt noch vor dem 1. August einzuleiten. Dieser hatte verneint. Eine Geburtseinleitung könne nur aus medizinischen und nicht etwa aus terminlichen Gründen durchgeführt werden.

Zwischenlösung muss gefunden werden

Dennoch versuchte die Frau alles. Sie bewegte sich in den letzten Juliwochen häufig, ass viele scharfe Speisen und putzte alle Fenster in ihrer Wohnung. Geholfen hat es nichts. Da ihr Sohn erst am 11. August auf die Welt gekommen ist, darf er erst im Herbst 2020 in die Krippe. «Jetzt wird er immer der Älteste in seiner Klasse sein», sagte sie der «Tribune de Genève».

Es ergeben sich für die junge Mutter dadurch mehr Probleme. Da sowohl sie als auch ihr Mann 100 Prozent arbeiten, muss eine Zwischenlösung für das Baby gefunden werden. Wahrscheinlich müsse die Familie eine Tagesmutter suchen. Dies sei aber teurer als ein Krippenaufenthalt.

Etwas mehr Glück hatte eine zweite Mutter in Genf. Auch sie bat bei ihrem Gynäkologen um eine frühzeitige Einleitung der Geburt und dieser willigte ein. So konnte das Kind am 30. Juli geboren werden anstatt wie vorausgesagt am 4. August. Trotz allem gibt es laut den Hôpitaux Universitaires Genève keine Geburtenhäufung am 31. Juli.

(doz)