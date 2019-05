Jugendliche klauen BMW und flüchten vor Polizei

Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger haben am Samstagmorgen einen BMW entwendet. Damit fuhren sie durch die Strassen, allerdings nicht allzu lange. Denn in einem Kreisel in Mont-sur-Lausanne kam es zu einem Unfall. Aktuell gibt es keine Zeugen, andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Dumm nur: Der Unfall geschah in der Nähe eines Postens der Kantonspolizei Waadt. Dort wurde man durch die Geräusche des Unfalls hellhörig. Eine Patrouille nahm den Unfallort schliesslich in Augenschein.

Jugendliche wurden leicht verletzt

Doch die Strolchenfahrer gerieten schon vorher ins Visier der Polizei: Demnach war es vor dem Unfall zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Zwei Streifenpolizisten hätten das Auto vor ihnen kontrollieren wollen, deshalb haben sie das Blaulicht eingeschaltet, erklärt Roger Muller, Sprecher der Kantonspolizei Waadt. Daraufhin habe das verdächtige Auto beschleunigt. Doch bereits nach wenigen hundert Metern lag das gestohlene Fahrzeug auf dem Dach. Es war gegen eine Wand geprallt.

Die beiden Jugendlichen hatten aber dennoch Glück im Unglück, sie wurden nur leicht verletzt. Einer habe über Schmerzen in der Hand geklagt, sagt ein Quartierbewohner. Nun müssen sie sich vor der Justiz verantworten.

(20minutes/vro)