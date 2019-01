Junger Mann in Parkhaus erstochen

In Genf ist am Samstagmorgen ein etwa 20-jähriger Mann mit einer Stichwaffe tödlich verletzt worden. Das Tötungsdelikt geschah gegen 6 Uhr bei einem Streit unter mehreren Personen in einem unterirdischen Parkhaus im Quartier Charmilles. Der Täter ist flüchtig.

Der Sprecher der Genfer Staatsanwaltschaft Vincent Derouand, bestätigte eine entsprechende Meldung der Zeitung «Tribune de Genève». Laut 20 minutes wurde ein weitere Mann leicht verletzt, er wird von der Polizei zum Tathergang befragt.

Die Polizei ist daran, auch die anderen an dem Streit beteiligten Personen zu verhören, um die näheren Umstände des Dramas zu erfahren. Sie wertet zudem die Bilder der Videoüberwachung aus.

