Maskierter Mann küsst und betatscht Frauen

Er legt ihnen die Hände auf den Hintern oder küsst sie in den Nacken: Ein Mann terrorisiert in Yverdon-les-Bains VD Frauen, die allein unterwegs sind. Dies berichtet «24 Heures». Die Überfälle geschahen alle in den letzten Wochen – an verschiedenen Orten in der Stadt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen und habe einen Freund angerufen», erzählt ein Opfer. «Plötzlich spürte ich, wie mich von hinten jemand anspringt. Die Person hat mich in den Nacken geküsst und gleichzeitig nach meinem Hintern gegriffen.» Als sie sich umgedreht habe, sei ein maskierter Mann auf ein Fahrrad gesprungen und geflohen, berichtet die Frau.

Warnungen in sozialen Netzwerken

Auch einer weiteren Zeugin hat der Mann laut Bericht an den Hintern gefasst. Als sie sich umgedreht und geschrien habe, sei er mit dem Fahrrad geflohen. Den Beschreibungen zufolge soll er farbbeschmierte Arbeitskleidung tragen, sein Gesicht mit einer Mütze bedecken und mit dem Fahrrad unterwegs sein.

In sozialen Netzwerken kursieren Aufrufe, die zur Vorsicht mahnen. Die Hochschule für Ingenieurwesen und Management rät, in Gruppen unterwegs zu sein und gut beleuchtete Strassen zu nutzen. Dies insbesondere in der Nähe des Bahnhofs – hier sollen sich mehrere Übergriffe ereignet haben. Die Polizei ermittelt.

(scl)