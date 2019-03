Mann klagt, weil Flyer in seinem Briefkasten landen

Der Betreiber eines Fitnesscenters in Lausanne hat kürzlich nach eigenen Angaben auf der Strasse Flyer verteilt. Dies mit dem Einverständnis der Gemeinde. Doch nun hat er eine Klage am Hals. Einer der Flyer landete in einem Briefkasten. Wie das passieren konnte, kann er sich nicht erklären. «Vielleicht ein schlechter Scherz.»

Diese Ausrede lässt der betroffene Briefkastenbesitzer nicht gelten. «Als Konsument, der wegen der Werbelawine genervt ist, die man trotz des angebrachten Hinweises, dass man sie nicht möchte, erhält, habe ich zuerst den Konsumentenschutz kontaktiert.» Dieser habe ihn an die Lauterkeitskommission weitergeleitet.

Acht Klagen im Jahr 2018

Die Kommission hat ihm erklärt, dass sie lediglich eine Empfehlung aussprechen könne. Werde diese ignoriert, könne eine Klage eingereicht werden. «Ich möchte kein Unternehmen anschwärzen, ich möchte nur, dass sie die Entscheidung der Konsumenten mehr respektieren», sagt der genervte Waadtländer. Er melde rund zehn solcher Fälle pro Jahr.

Gemäss Marc Schwenninger, juristischer Sekretär bei der Lauterkeitskommission, gibt es kein konkretes Gesetz, das es verbietet, Flyer in Briefkästen zu werfen. Anders sei dies bei Spam oder kommerziellen Angeboten. Trotzdem sind bei Schwenninger im Jahr 2018 acht Klagen eingegangen.



