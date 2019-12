Mann rettet Unbekanntem das Leben

Schreckmoment in einer Tierhandlung in Carouge GE: Am Dienstagnachmittag wollte Francesco* mit seinen beiden Kindern noch die letzten Besorgungen für Weihnachten erledigen. «Wir waren in den Gängen des Ladens, als wir ein lautes Geräusch hörten, gefolgt vom Weinen eines kleinen Mädchens», erzählt er gegenüber 20 Minutes.

Sofort stürmte er zur Neunjährigen, die neben ihrem Vater stand, der am Boden lag und einen Schlaganfall erlitten hatte. Mithilfe der Angestellten des Ladens begann Francesco mit der Reanimation des ihm Unbekannten. «Ich habe das im Nothelferkurs gelernt. Ich hatte bis dahin nur an Puppen geübt. Ich glaube, ich habe dem Mann eine Rippe gebrochen, aber wenigstens konnte ich ihn reanimieren.»

«Ich wollte nicht, dass das kleine Mädchen die Feiertage ohne seinen Papa verbringen muss.»

Kurz darauf seien die Rettungskräfte eingetroffen, die einen Defibrillator dabei hatten. Sie brachten den Mann ins Spital. Alexandre Brahier, Sprecher der Kantonspolizei Genf, bestätigt, dass der Mann einen Schlaganfall erlitten hatte. «Die Drittperson hat ihm ohne Zweifel das Leben gerettet, indem sie Erste Hilfe leistete.»

Francesco hatte keinen Augenblick gezögert: «Ich wollte nicht, dass das kleine Mädchen die Feiertage ohne seinen Papa verbringen muss. Geholfen zu haben, ihn zu retten, war das schönste Geschenk.»

(vro)