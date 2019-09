Pendler-Büsi fährt im Interregio mit

Am Montagmorgen hat sich in einem Interregio von Genf nach Lausanne eine Katze unter die Pendler gemischt. Sie tauchte kurz vor 10 Uhr nach dem Halt in Nyon in einem Waggon auf. «Ich pendle jeden Tag zur Arbeit, natürlich erwartet man da nicht, einer Katze über den Weg zu laufen», sagt ein Passagier zu «Le Matin». Trotzdem gelang es ihm, das Büsi einzufangen. Daraufhin begann er, die anderen Reisenden zu fragen, ob einer von ihnen der Besitzer ist – ohne Erfolg.

Als eine Zugbegleiterin auftauchte, sprach der Waadtländer sie an. «Ich habe ihr die Situation erklärt, worauf sie entschied, eine Zugdurchsage zu machen. Aber niemand hat sich gemeldet.» Also habe er das Büsi schliesslich zu einem Tierarzt gebracht. Dieser stellte fest, dass es sich um eine junge weibliche Katze handelt, die aber nicht gechippt ist. Folglich konnte auch er keinen Besitzer ausfindig machen.

Ist die Katze selbst in den Zug geschlichen?

Der Waadtländer nahm das Büsi daraufhin mit nach Hause und meldete den Fund auf Plattformen für vermisste Tiere in den Kantonen Waadt und Genf. Doch bisher hat sich niemand gemeldet, der seine Katze vermisst.

Wie das Büsi in den Zug kam, ist unklar. Sein Finder glaubt, dass es entweder darin ausgesetzt wurde, es selbst in den Zug geschlichen oder dass es womöglich durch ein Fenster hineingelangt war, da es sich um eine ältere Zugkomposition handelte, bei der sich die Fenster öffnen lassen.

Ein Zuhause hat sie auf sicher

Lange dürfte die Katze jedoch nicht allein auf Reisen gewesen sein. «Sie war sauber und schlank, aber nicht abgemagert. Und sie ist verschmust und hat gleich das Katzenklo benutzt», so ihr vorläufig neuer Besitzer. Behalten wird er sie aber wohl nicht. «Ich habe bereits drei Katzen. Aber Freunde von mir wären bereit, sie aufzunehmen, falls sich kein Besitzer meldet.»

Auf Facebook sorgt die Meldung auch für Schmunzeln. «Hatte sie ein Billett?», fragt sich ein Nutzer. «Sie wollte Ferien machen», so eine Frau. Viele danken auch der Zugbegleiterin für ihre Hilfe. Die meisten hoffen aber vor allem, dass es für das Büsi ein Happyend gibt.

(vro)