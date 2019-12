Pitbulls beissen Polizist und Passanten ins Bein

Am Montagnachmittag sind zwei Polizisten spontan vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in Renens VD vorbei gekommen. Dort entdeckten sie einen Menschenauflauf. Grund dafür waren zwei Pitbulls, die sich gegenüber Menschen aggressiv verhielten, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.

Die Hunde waren vor dem Einkaufszentrum angebunden und allein gelassen worden. Einer von ihnen hatte bereits zwei Passanten ins Bein gebissen, als die Polizisten eintrafen. Bei einer Gelegenheit konnte sich zudem das aggressivere Tier – eine vierjährige Hündin – befreien und einen der Beamten ins Bein beissen.

Untersuchung eingeleitet

Kurz darauf kam der Besitzer der Hunde hinzu. Es handelt sich laut der Polizei um einen 22-jährigen Spanier, der in der Region lebt. Er konnte die Tiere unter seine Kontrolle bringen. Sie wurden schliesslich in die Obhut des Veterinäramts gegeben.

Die Polizei hat eine Strafuntersuchung und eine Administrativuntersuchung eingeleitet, um die Umstände zu klären. Die drei Verletzten erhielten medizinische Betreuung.

(vro)