Polizisten schiessen auf bewaffneten Angreifer

In Noiraigue NE sind am Abend in der Nähe des örtlichen Bahnhofs Schüsse gefallen. Mehrere Anwohner berichteten gegenüber «20 Minutes» von lauten Stimmen und Schüssen kurz vor acht Uhr.

«Polizisten, die von einem Mann in den Zwanzigern mit einem Messer attackiert wurden, mussten ihre Schusswaffen benutzen», bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Neuenburg der Zeitung.

Ce soir vers 1945 à #Noiraigue, un homme a agressé deux policiers avec un couteau. Il a été blessé par un tir de défense. Les policiers n’ont pas été blessés. Un communiqué suivra dans la matinée. — Police neuchâteloise (@polneuch) 5. November 2018



Der Angreifer wurde getroffen und ins Spital geflogen. Über die Schwere seiner Verletzungen ist zurzeit noch nichts bekannt. Auch zu den Umständen des Angriffs und der Motivation des Mannes liegen keine näheren Angaben vor. Es wurde eine Untersuchung eröffnet.

(scl)