Schütze von Grandson VD in Frankreich verhaftet

Nach der Schiesserei in Grandson VD mit zwei Toten Ende Februar ist der mutmassliche Schütze in Frankreich verhaftet worden. Die französische Nationalgendarmerie fasste den 21-jährigen Franzosen am Montag in der Gegend von Besançon.

Die in den vergangenen Tagen sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz durchgeführten Ermittlungen hätten es ermöglicht, die Suche in Frankreich zu konzentrieren und den mutmasslichen Täter der Schiesserei zu identifizieren, teilte die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mit. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, um die genauen Umstände dieses Verbrechens und die Rolle der einzelnen Beteiligten zu ermitteln.

Die Polizei geht von einem Streit im Drogenmilieu aus. Am 29. Februar waren in einer Wohnung in der Altstadt des Waadtländer Städtchens mehrere Schüsse abgefeuert worden. In der Wohnung fand die Polizei fünf Männer vor. Vier von ihnen waren verwundet.

Leser berichtet von mehreren Schüssen in Grandson VD

Einer der Verletzten, ein 27-Jähriger aus der Region, starb am Tag nach der Tat an den Folgen der Schussverletzungen. Ein 22-jähriger Schweizer aus Zürich erlag den Verletzungen drei Tage später. Die weiteren Verletzen konnten das Spital nach einigen Tagen verlassen.

Auslöser der Tat war laut Medienberichten ein Streit um einen Drogenhandel. Der französische Dealer habe versucht, seine Kunden zu täuschen, indem er Cannabis durch ein anderes Produkt ersetzt habe. Die Waadtländer Polizei wollte diese Information nicht bestätigen. Laut den Justizbehörden gibt es zwei Verfahren zum Fall: eines in der Schweiz, das andere in Frankreich.

(sda)