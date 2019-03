«Der Wind hat mein Traumboot zerstört»

Am Dienstag verlor Alexandre Brunner aus Jussy sein geliebtes Boot. Starke Winde sorgten dafür, dass es am Hafen von Corsier in der Nähe des Ufers auf Grund lief.

Nachdem er einen Anruf erhalten hatte, machte sich Brunner sofort auf den Weg zu seinem Boot, doch er konnte nur noch sehen, wie sein Segelschiff in Richtung Felsen trieb. Der 38-jährige Genfer sagt: «Ich habe es erst letzten September von einem Kollegen gekauft. Ich war so aufgeregt, diesen Sommer auf dem See zu sein. Es war ein Traum.»

Bergung des Bootes kostet 2000 Franken

Eine Versicherung hatte er nicht abgeschlossen. «Abgesehen von der zivilrechtlichen Haftung sah ich keinen Sinn darin, mehr dafür zu sorgen, es kostete mich 4700 Franken und war von 1972», sagt Brunner.

Nun muss er auch für die Bergung seines Segelbootes aufkommen. Der Betrag beläuft sich auf gut 2000 Franken. Der Busfahrer will sich allerdings von dieser Situation nicht unterkriegen lassen. «Ich liebe den See noch immer und diese Geschichte wird mich nicht davon abhalten, zurückzukommen.»

(fss)