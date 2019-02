Teenager stürzt bei Selfie in See und verletzt sich

Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am Sonntagnachmittag an der Passerelle de l'Utopie am Neuenburgersee auf. Die 12- bis 15-Jährigen wollten auf der beliebten Brücke über dem See Selfies schiessen.

Wie arcinfo.ch schreibt, hätten sich zwei Jungs für die Bilder am Geländer der Passerelle festgehalten und über dem See in der Luft gehangen. Wohl aus Mangel an Kraft habe sich einer der Jugendlichen nicht mehr halten können und sei abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher.

Beliebtes Fotosujet: La Passerelle de l'Utopie



Verletzungen durch Aufprall

Er fiel aus rund fünf Metern ins Wasser. Beim Sturz zog er sich Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu – unklar ist, ob er beim Fallen ein Betonelement streifte oder auf die Steine am Grund des Sees prallte. Dieser hatte im Uferbereich lediglich eine Tiefe von 60 Zentimetern.

Der Jugendliche wurde von den alarmierten Rettungskräften zur Kontrolle ins Spital gebracht. Dieses konnte er am gleichen Abend wieder verlassen. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

