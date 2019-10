Töfffahrer rast mit 162 statt 50 km/h durch Genf

Kurz vor 22 Uhr am Montagabend ist in Genf ein Töfffahrer in die Radarfalle getappt. Er war auf der Route de Meyrin unterwegs, wie die Genfer Polizei mitteilt. Auf Höhe der Verzweigung Carrefour du Bouchet blitzte es dann. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 162 km/h – erlaubt wären 50. Nach Abzug des Toleranzwertes wird dem 25-Jährigen eine Überschreitung von 105 km/h zur Last gelegt.

Geschnappt wurde der Fahrer jedoch erst am nächsten Tag. Die Polizei setzte sich mit dem Besitzer des Töffs in Kontakt. Dieser lieferte die Identität des Fahrers, der am Montagabend mit dem Töff unterwegs war. Der Beschuldigte habe gestanden, der Lenker gewesen zu sein. Er wird nun von der Staatsanwaltschaft verhört.

(vro)